МВФ о росте ВВП Турции в ближайшей перспективе

БАКУ /Trend/ - В краткосрочной перспективе ожидается, что рост ВВП Турции останется устойчивым, а инфляция продолжит постепенно снижаться, сообщает Trend со ссылкой на Международный валютный фонд (МВФ).

"Постепенное замедление во второй половине года приведет к росту экономики в 2025 году примерно на 3,5%. Снижение ключевых ставок и менее сдержанная фискальная политика поддержат спрос в 2026 году, что приведет к более активным инвестициям и потреблению, подталкивая рост до 3,7%. Инфляция на конец 2025 года прогнозируется на уровне 33%, что выше целевого показателя Центрального банка Турции в 24%", — говорится в недавнем отчете финансового учреждения.

Отмечается, что в перспективе умеренный рост заработной платы и снижение инфляции постепенно приведут к уменьшению инфляционной инерции.

"Однако экономика, работающая близко к полному использованию мощностей, замедлит этот процесс, а недавние неблагоприятные показатели инфляции могут свидетельствовать о том, что текущая политика может быть недостаточно жесткой для дальнейшего снижения инфляции. Таким образом, ожидается, что уровень инфляции по итогам 2026 года составит 22%. Благодаря поступлениям от туризма в середине года дефицит текущего счета в 2025 году составит около 1,4% ВВП и сохранится примерно на таком же уровне в 2026 году. Поддержание доверия вкладчиков и по-прежнему высокие цены на золото позволят продолжить умеренное наращивание резервов", — говорится в отчете.

Аналитики указывают, что исходя из объявленных политик и при условии сохранения сильных доходов и сдержанности расходов, фискальный прогноз на 2026 год предусматривает дефицит бюджета на уровне 3,7% ВВП, что эквивалентно отрицательному фискальному импульсу.

"В соответствии с ожиданиями рынка, денежно-кредитная политика, как ожидается, останется сдержанной: предполагается продолжение снижения процентных ставок, но снижение инфляционных ожиданий будет поддерживать положительные ожидаемые реальные ставки примерно на текущем уровне, в то время как количественные меры останутся в силе, сдерживая смягчение политики. Ценовая и доходная политика, как ожидается, будет близка к инфляции по индексу потребительских цен (CPI)", - сообщает МВФ.

Согласно информации, предполагается стабильность цен на энергоресурсы, а внешний спрос останется относительно умеренным.