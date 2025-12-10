Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Баку проходит Саммит по промышленной безопасности

Общество Материалы 10 декабря 2025 10:24 (UTC +04:00)
В Баку проходит Саммит по промышленной безопасности

Читайте Trend в

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит III Саммит по промышленной безопасности, организованный совместно Министерством чрезвычайных ситуаций, Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и Азербайджанской ассоциацией промышленной безопасности (AISA).

Как сообщает Trend, на мероприятии выступят руководитель Государственного агентства по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горнодобывающей отрасли Вусал Агаев, председатель Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов, вице-президент компании bp по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли, генеральный директор SOCAR Downstream Management Эмиль Алхаслы и председатель совета директоров AISA Орхан Халилзаде.

На мероприятии будет подписан трехсторонний меморандум.

Затем Cаммит продолжится панельными дискуссиями.

Новость обновляется

Лента

Лента новостей

Читать все новости