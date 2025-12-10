Внесены изменения в список учреждений, не входящих в структуру Министерства молодежи и спорта Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в "Список подведомственных учреждений, не входящих в структуру Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики".

Как сообщает Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, из перечня учреждений, финансируемых из бюджета, исключена Азербайджанская государственная академия физической культуры и спорта.

При этом Азербайджанская спортивная академия включена в список юридических лиц публичного права.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!