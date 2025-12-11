Назван объем оборота Бакинской фондовой биржи

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре текущего года общий объем сделок, заключенных по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ), составил 58,173 млрд манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на БФБ, это на 5,572 млрд манатов или на 8,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество сделок за отчетный период составило 26 785, что на 41 363 единицы или в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из оборота БФБ 46,818 млрд манатов пришлось на репо-операции. Это на 9,010 млрд манатов или на 16,1% меньше, чем годом ранее.

За отчетный период объем сделок с государственными ценными бумагами увеличился на 3,323 млрд манатов, или на 57%, до 9,153 млрд манатов.