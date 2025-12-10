Стал известен объем ущерба от коррозии в мировой нефтегазовой отрасли

БАКУ /Trend/ - По данным Ассоциации по защите и эксплуатационным характеристикам материалов (AMPP), только в нефтегазовой отрасли потери, возникающие в результате коррозии, превышают 1 миллиард долларов США.

Как сообщает Trend, об этом заявил инженер по продажам решений в области безопасности компании Emerson по Азербайджану и Турции Бильгехан Каракуш во время выступления на проходившей сегодня в Баку конференции Asset Integrity & Corrosion and Coatings Conference.

Представитель компании рассказал о преимуществах и недостатках существующих подходов к управлению рисками коррозии в нефтегазовой отрасли. По его словам, в рамках подхода CAPEX (капитальные расходы) возможно использование более устойчивых к коррозии металлов.

"С точки зрения OPEX (оперативные расходы) можно использовать различные ингибиторы. Однако, по мнению специалистов, ни один из этих подходов не является полным решением проблемы", - сказал он.

Специалист отметил, что эффективное решение начинается с мониторинга рисков.

"В этой области могут использоваться способы обнаружения утечек газа, коррозионные зонды, устанавливаемые внутри трубы, купоны, а также методы ER и LPR. Эти методы позволяют определить уровень коррозии внутри трубопровода", – подчеркнул Бильгехан Каракуш.

Он добавил, что наиболее эффективным решением, по мнению Emerson, является неинвазивная технология ультразвукового измерения толщины стенки трубы (UT). "Это решение применяется в онлайн- и беспроводном формате. С помощью UT-измерений определяется толщина стенки трубы, скорость коррозии и оставшийся ресурс до конца срока эксплуатации. Кроме того, существующие измерения могут быть интегрированы в аналитические платформы, в том числе в программное обеспечение AspenTech. Сюда добавляются также показатели pH, давление, температура и данные с внутритрубных коррозионных зондов. В результате получается более широкий анализ и более точные прогнозы. Аналитические результаты предоставляются в виде различных отчетов для инженеров, специалистов по техническому обслуживанию, менеджеров установок", - отметил он.

Бильгехан Каракуш подчеркнул, что такой подход позволяет управлять рисками коррозии в режиме реального времени, снижать число незапланированных остановок и в целом организовывать производство более безопасным и эффективным образом.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!