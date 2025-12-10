Стартовал чемпионат Европы по боксу среди юношей до 17 лет

БАКУ/ Trend/ - В Кайнбауме, Германия, начался чемпионат Европы по боксу среди юношей до 17 лет.

Как сообщает Trend, в соревнованиях участвуют спортсмены из 29 стран.

Али Абаслы из азербайджанской национальной команды в первый день турнира вышел в первый раунд. В поединке 1/16 финала в весовой категории до 52 кг он одержал победу над итальянцем Габриэле Куффарини со счетом 5:0 (30:26, 30:25, 30:27, 30:26, 30:25). В следующем бою, который состоится 12 декабря, Абасли встретится с румыном Иоаном-Сербаном Стойкой, выбывшим в первом раунде.

Чемпионат Европы продлится до 17 декабря.