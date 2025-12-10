Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в сфере энергетики (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках пятого заседания министров энергетики Организации тюркских государств (ОТГ) в Стамбуле состоялась встреча министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и министра энергетики и природных ресурсов Алпарслана Байрактара.

Как сообщили Trend в министерстве энергетики, на встрече было выражено удовлетворение развитием энергетического сотрудничества стран за последний год.

Стороны обсудили нынешнее состояние взаимодействия в области углеводородной и возобновляемой энергетики и региональных проектов энергетической связности.

Были также оценены возможности сотрудничества с Турцией по проекту «Зеленый энергетический коридор Центральная Азия – Азербайджан». Отмечалось, что этот проект внесет вклад в укрепление энергетических связей в формате ОТГ.

