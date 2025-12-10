Банк ABB на этот раз исследовал сектор здравоохранения!

Банк ABB поделился еще одним исследовательским отчетом с общественностью. Новый отчет Банка посвящен сектору здравоохранения. В настоящее время мир сталкивается с серьезными вызовами, такими, как быстрорастущие хронические и инфекционные заболевания, демографическое старение и ограниченные институциональные ресурсы. Распространение неинфекционных заболеваний, таких, как сердечно-сосудистые болезни, рак и диабет, перерывы в обеспечении вакцинами и рост антимикробной резистентности ослабляют устойчивость систем здравоохранения стран.

Ожидается, что к 2050 году количество людей старше 60 лет в мире превысит 2 миллиарда. Это приведет к резкому увеличению потребности в долгосрочных медицинских услугах и развитых диагностических возможностях. В этом контексте анализ состояния сектора здравоохранения в Азербайджане также весьма актуален.

В представленном отчете Банка ABB содержатся подробные данные о демографических показателях нашей страны, расходах на здравоохранение, продолжительности жизни, причинах смерти от болезней, числе больных граждан, медицинских и профилактических услугах и других аспектах, а также предложения, поддерживающие реформы в секторе.

Подготовка таких аналитических отчетов, представляющих интерес для различных заинтересованных сторон, является широко распространенной практикой среди многих зарубежных банков. В Азербайджане данную практику впервые начал применять именно Банк ABB. С регулярными исследовательскими отчетами Банка по различным сферам вы можете ознакомиться здесь.

