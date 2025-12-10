Обсуждены перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в области транспорта (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов провел встречу с делегацией Комитета по контролю и управлению государственным имуществом (SASAC) при Государственном совете Китайской Народной Республики.

Как сообщили Trend в министерстве, на встрече были обсуждены перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в области транспорта и логистики.

Самеддин Асадов отметил, что Азербайджан был одной из первых стран, поддержавших инициативу «Один пояс, один путь», и рассматривает Средний коридор как ее основную составную частью.

Заместитель министра предоставил подробную информацию об инвестициях, вложенных в транспортную инфраструктуру страны, и о крупных проектах по связанности, реализованных за последние 20 лет. Было подчеркнуто, что в результате активного сотрудничества со странами региона значительно повысилась эффективность транзитных маршрутов.

В ходе встречи китайская сторона также была проинформирована о работах, проводимых по строительству Зангезурского коридора. Отмечалось, что проект будет способствовать диверсификации региональных коммуникаций, а также поддерживать устойчивый мир и благополучие в регионе.

Стороны подчеркнули, что существуют большие возможности для расширения сотрудничества в области транспорта и коммуникаций, обмена взаимным опытом и реализации новых инициатив.

