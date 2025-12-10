Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Состоялась церемония награждения победителей XVI Бакинского международного кинофестиваля (ФОТО)

Культура Материалы 10 декабря 2025 17:22 (UTC +04:00)
Состоялась церемония награждения победителей XVI Бакинского международного кинофестиваля (ФОТО)

Вугар Иманов
Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" состоялась торжественная церемония награждения 16-го Бакинского международного кинофестиваля - Baku International Film Festival, организованного Центром молодых кинематографистов при поддержке министерства культуры и Агентства кино Азербайджана. Фестиваль в этом году проводился в рамках международной кинопрограммы Baku Cinema Breeze 2025, входящего в "Культурный фестиваль ОИС: Бакинская Творческая неделя – 2025", сообщает Trend Life.

В течение пяти дней было продемонстрировано 78 фильмов из 34 стран. Показ фильмов был открыт для всех желающих.

"Фестиваль ежегодно объединяет кинематографистов и представителей различных стран, стимулирует современных авторов и создает возможности для творческого развития, показа своих работ, обмена опытом. С прошлого года фестиваль включает в себя конкурс полнометражных фильмов и предлагает четыре конкурсные программы, каждая из которых оценивается отдельным жюри", - отметил директор Baku International Film Festival Фехруз Шамиев.

В международной программе дебютных полнометражных художественных фильмов участвовали 10 лент, которые оценивало жюри - Надир Бадалов (Азербайджан), Ники Керими (Иран), Зейнеб Атакан (Турция) и Игорь Сукман (Беларусь).

В международное жюри короткометражных фильмов вошли Фарук Гювен (Турция), Рүфат Асадов (Азербайджан) и Кармен Грей (Новая Зеландия).

В жюри конкурса "Таланты Азии" вошли Али-Саттар Гулиев и Даниэль Гулиев (Азербайджан), Роман Дорофеев (Россия).

В рамках национального конкурса представлены 16 короткометражных художественных и документальных фильмов, а также 5 студенческих работ. В состав жюри вошли Фариз Ахмедов, Реза Сиами, Фарида Джалилова и Севда Султанова.

Зрителям были также представлены внеконкурсные показы. В рамках программы "Наш язык" продемонстрированы фильмы, снятые на азербайджанском языке соотечественниками, проживающими в разных странах мира. Сотрудничество фестиваля с British Council позволяет ежегодно организовывать специальные показы фильмов-кандидатов на премию BAFTA.

Главная награда фестиваля – "Золотой гранат" (Qızıl Nar). Кроме того, победителям ряда номинаций были вручены специальные призы и дипломы.

Победители XVI Бакинского международного кинофестиваля

Международный конкурс дебютных полнометражных художественных фильмов

Лучший фильм"Полученный урок" / Режиссёр: Балинт Симлер / Венгрия

Лучший режиссёр"Карст" / Режиссёр: Суийи Ян / Китай

Лучший сценарий"Сады, корни, страсти" / Сценарист: Ферит Карахан, режиссёр: Сюнай Терзиоглу / Турция

Лучшая операторская работа"Сторож поля"/ Оператор: Мортеза Гафури, режиссёр: Сейед Мохаммад Реза Херадмандан / Иран

Специальный приз жюри"Поцелуй кузнечика"/ Режиссёр: Эльмар Имамов / Германия, Италия, Люксембург

Международный конкурс короткометражных фильмов

Лучший игровой фильм"По двум поводам"/ Режиссёр: Самах Эль Кади / Ливан

Лучший документальный фильм"Когда земля уходит"/ Режиссёр: Фредерико Лобо / Португалия

Лучший анимационный фильм"Выгодное место"/ Режиссёр: Алекс Максимов / Беларусь

Лучший режиссёр игрового фильма"Перформанс"/ Режиссёр: Балинт Кеньереш / Венгрия, Франция

Специальное упоминание жюри:
"Последнее воскресенье мая"/ Режиссёр: Александро Бордиэ / Люксембург
"Деревня балетных танцовщиков"/ Режиссёр: Фатих Дирен / Турция

Конкурс "Таланты Азии"

Лучший фильм"Форма"/ Режиссёр: Мохаммад Реза Нурмандипур / Иран

Приз жюри"Оленья самка"/ Режиссёр: Саиф Хаммаш / Палестина

Специальное упоминание жюри"Один день из жизни"/ Режиссёр: Йе Оуян / Китай

Победители национального конкурса

Лучший игровой фильм"Ранние чувства"/ Режиссёр: Нурлан Гасанли

Лучший режиссёр"В ущелье"/ Режиссёр: Абульфаз Искендеров

Лучший документальный фильм"Дворцы памяти"/ Режиссёр: Метлеб Мухтаров

Лучший студенческий фильм"Суд"/ Режиссёр: Орхан Бабаев

Диплом жюри"Лоджа Тачентия"/ Режиссёр: Рена Ахмедова

Специальное упоминание жюри – Вюсаля Гасымова, оператор фильма "Я вернулась"/ Режиссёр: Мухаммед Мамедов

Специальное упоминание жюри – Нигяр Сулейман, "За оригинальную музыку и продуктивную деятельность в области кино"

Отметим, что в рамках Baku Cinema Breeze 2025 были проведены Дни кино Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Пакистана.

