Культура и право: современные вызовы – на форуме в Баку обсуждены важные вопросы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Гейдара Алиева при поддержке министерства культуры Азербайджана открылся форум на тему "Культура и право: современные вызовы", организованный в рамках Года Конституции и Суверенитета. В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

На открытии минутой молчания была почтена память шехидов, прозвучал Государственный гимн. Гостям был показан видеоролик, отражающий исключительный вклад великого лидера Гейдара Алиева в создание Конституции Азербайджанской Республики.

Министр культуры Адиль Керимли в своей вступительной речи подчеркнул, что сфера культуры занимает особое место в проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева государственной политике. Министр отметил, что она всегда находилась в центре философии государственного строительства современного Азербайджана, основанной великим лидером Гейдаром Алиевым, который уделял постоянное внимание развитию всех сфер национального искусства и родному языку.

"В Конституции содержатся ценные положения, на основе которых разработаны законодательные акты, охватывающие понятия культуры и права. Связь между культурой и правом концептуально глубже, чем кажется на первый взгляд", - отметил министр.

По его словам, культура в широком смысле - это система идей, ценностей, поведения и норм, формирующая идентичность народа, обеспечивающая внутреннее единство общества и отличающая его от других. Право же представляет собой совокупность правил, созданных и применяемых государственными институтами для регулирования общественных отношений. Эти понятия невозможно рассматривать отдельно друг от друга.

Министр выразил уверенность, что в рамках форума пройдут интересные дискуссии о взаимосвязи культуры и права, и пожелал успешной работы мероприятию.

Далее с приветственными словами выступили заместители председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров и Рафаэль Гусейнов, а также председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Бекиров. Они подчеркнули важность форума: обсуждение общих точек и границ понятий "культура" и "право", объединение двух ключевых факторов, определяющих нацию и государство, проведение мероприятия в День прав человека 10 декабря.

Форум продолжил работу панельными дискуссиями. Первая панель "Культура и право" прошла под модераторством председателя комитета по коммерческому праву Коллегии адвокатов Назлы Ахмедовой. Обсуждались темы "Культура: национальная и глобальная перспектива", "Азербайджанский язык и другие ценности культуры", "Государство и право как культурный феномен".

Своими взглядами поделились: заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли, директор Центра Ататюрка в Азербайджане академик Низами Джафаров, музыковед и философ, доктор наук Нигяр Ахундова, депутат Эркин Гадирли, президент Ассоциации культуры "Симург" Фуад Мамедов, заместитель декана юридического факультета Университета ADA Джавид Гадиров и правовед-исследователь Эмиль Меджидов.

В выступлениях обсуждались отношение общества к культуре и праву, регулирование творческой деятельности, международный опыт и другие вопросы. В завершение были даны ответы на вопросы аудитории и высказаны предложения.

Следующая панель форума была посвящена теме "Конституция Азербайджанской Республики и наши культурные ценности".

Сначала был заслушан доклад заместителя министра культуры Саадет Юсифовой о национальной и культурной идентичности. В её выступлении были освещены вопросы, формирующие национальную идентичность, влияние этнокультурной системы на национальное самосознание, а также роль исторической памяти в становлении нации и государственности.

Затем панель продолжилась под модераторством декана юридического факультета Университета ADA Рашада Ибадова.

С докладами выступили: заместитель министра юстиции Азербайджана Тогрул Гусейнов, начальник Академии имени Гейдара Алиева СГБ Эльшад Насиров, руководитель кафедры ЮНЕСКО по правам человека и информационному праву юридического факультета Бакинского государственного университета (БГУ) Тургай Гусейнов, декан юридического факультета БГУ Заур Алиев, исполнительный директор Центра правовой экспертизы и законодательных инициатив Самир Mахмудов и начальник юридического отдела министерства культуры Гюлер Микаилова.

В рамках панели состоялись обсуждения на темы:

• "Конституция Азербайджанской Республики как гарант сохранения национальной идентичности",

• "Культурные права и обязанности в Конституции Азербайджанской Республики",

• "Верховенство Конституции и правовая культура",

• "Законодательство о культуре, механизмы регулирования и исполнения".

Отмечалось, что в современную эпоху возникла необходимость внедрения новых подходов к правовому регулированию сферы культуры. Было подчеркнуто, что в деле сохранения культурных ценностей и исторического наследия, наряду с государственными структурами, важная роль принадлежит и на гражданском обществе.

Подчёркивалось, что Азербайджан является страной с древним и богатым культурным наследием. Музыка, кино, театр, изобразительное и архитектурное искусство, национальные традиции и кухня - основные элементы, формирующие наше культурное наследие. В последние годы была проделана значительная работа для того, чтобы представители всех социальных групп могли более удобно пользоваться культурными услугами. Также была подчеркнута важность расширения просветительской работы в сфере правовой культуры.

В завершение докладчики ответили на вопросы и выступили с предложениями.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!