bp Azerbaijan обнародовала общий объем добычи нефти и газа в Каспийском море

БАКУ /Trend/ - Компания bp Azerbaijan уже 33 года ведет свою деятельность в стране. За это время компании было доверено управление наиболее стратегическими энергетическими ресурсами государства.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил вице-президент bp по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли в ходе своего выступления на III Саммите по промышленной безопасности в Баку.

"За эти годы с месторождений Каспийского моря было добыто и передано государству 4,5 миллиарда баррелей нефти, 257 миллиардов кубометров газа, а также 60 миллиардов кубометров газа с месторождения Aзери-Чираг-Гюнешли (АЧГ). На газ, добываемый на месторождении AЧГ, приходится примерно 25% от общего объема добычи газа в Каспийском море. Это демонстрирует масштаб и потенциал этих месторождений", - сказал он.

Он отметил, что одним из наиболее важных аспектов деятельности компании является обеспечение безопасности производственных процессов и строгого соответствия промышленным стандартам, что позволяет избегать серьезных аварий.

"В ходе нашей деятельности в Азербайджане мы работали совместно с нашими местными и международными партнерами в области безопасности и развития, обеспечивая применение самых высоких мировых стандартов",-сказал он.

Отметим, что оператором блока АЧГ от имени сторон Контракта о разделе продукции выступает компания BP Exploration (Caspian Sea) Limited.

Доли участия в проекте распределяются следующим образом: bp – 30,37%, SOCAR – 31,65%, MOL – 9,57%, INPEX – 9,31%, ExxonMobil – 6,79%, TPAO – 5,73%, ITOCHU – 3,65%, ONGC Videsh – 2,92%.

