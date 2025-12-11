Азербайджан и Ирак провели вторые консульские консультации

БАКУ/ Trend/ - 8 декабря 2025 года в Багдаде состоялись вторые консульские консультации между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Иракской Республики.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию возглавлял Эмиль Сафаров, руководитель консульского отдела МИД, а иракскую — Фалах Абдулхассан, руководитель консульского отдела МИД Ирака.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития азербайджано-иракского консульского сотрудничества, включая вопросы упрощения визового режима для граждан двух стран. Также обсуждались вопросы защиты прав и свобод граждан, оказания консульской помощи и совершенствования двусторонней договорной базы в этой сфере.

Кроме того, делегации обменялись мнениями о нововведениях в консульской деятельности и подчеркнули важность укрепления сотрудничества в области миграции, внутренних дел, правосудия, правовой помощи и других смежных направлениях.