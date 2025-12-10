Турецко-азербайджанские медиаплатформы превращаются в глобальную информационную сеть — Сахиль Керимли

БАКУ /Trend/ - Турецко-азербайджанские медиаплатформы превращаются в глобальную информационную сеть.

Об этом сказал заместитель генерального директора АМИ Trend, заместитель председателя Аналитического центра Baku Network Сахиль Керимли на панельном заседании "Будущее Кавказа и Среднего коридора: экономика, транспорт и энергетика" в Анкаре, сообщает Trend.

По его словам, важно и дальше укреплять сотрудничество, дружбу и братство между Турцией и Азербайджаном.

С.Керимли отметил, что Турция и Азербайджан прилагают усилия во имя безопасности, процветания и мира в регионе. "Нормализация отношений на Южном Кавказе означает обеспечение мира и взаимопонимания, особенно между Арменией и Азербайджаном. Эти процессы имеют большое значение как с точки зрения региональной безопасности, так и экономического развития. Стратегическое сотрудничество Турции и Азербайджана занимает важное место в региональной политике", - сказал он.

С.Керимли подчеркнул, что между двумя странами также реализуются совместные проекты в политической, экономической, социальной и сфере медиа.

"Агентство международной информации Trend несколько лет назад создало совместную медиаплатформу с турецким информационным агентством Demirören (DHA). В результате этого сотрудничества был создан веб-сайт dhapress.com. Также существует совместная медиаплатформа с турецким холдингом Albayrak. Эти медиаорганизации были созданы, руководствуясь рекомендациями глав наших государств. Азербайджанские новости публикуются на турецких медиаплатформах, а турецкие новости — на азербайджанских новостных порталах", - сказал он.

С.Керимли добавил, что Trend и DHA совместно разработали очень интересный проект.

"Создана новая платформа, основанная на современных информационных технологиях и включающая в себя необходимую сегодня модель сотрудничества. Совместный медиапроект Dhapress.com — это мультимедийная платформа. Мы уже привлекли к этому проекту и другие, не тюркоязычные государства. Влиятельное китайское агентство Синьхуа также решило присоединиться к проекту. Мы также пригласили на платформу всех наших коллег из тюркских стран. Сформирована мультимедийная платформа. Существование такой платформы имеет огромное значение в эпоху широкого распространения дезинформации. Эта модель сотрудничества, основанная на современных технологиях и отвечающая сегодняшним требованиям, уже распространяется на международном уровне", - сказал он.

Следует отметить, что в панельной дискуссии, состоявшейся в конференц-зале имени профессора Мехмета Юкселя, приняли участие ректор Университета Хаджеттепе профессор Мехмет Джахит Гюран, посол Азербайджанской Республики в Турции Рашад Мамедов, председатель Фонда молодежи тюркского мира Рамазан Изол, член правления AIR Center Джавид Велиев, преподаватель юридического факультета Университета Хаджеттепе Бахадыр Бумин Озарслан, заместитель генерального директора по Кавказу министерства иностранных дел Турции посол Айше Узер, профессор Института тюркологии Университета Хаджеттепе профессор Туфан Гюндюз, руководитель отдела истории Студии социально-политических программ Азербайджанского государственного телевидения Махир Гарибов, заместитель директора Центра стратегических исследований (HÜSAM) Озлем Пинар Оран, заместитель председателя Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA) Рахман Нурдун, заместитель генерального директора АМИ Trend Сахиль Керимли, главный консультант AIR Center Фуад Абдуллаев, а также ученые, студенты и многочисленные приглашенные гости.

В рамках дискуссии состоялись две сессии под названиями "Тюркский мир: от прошлого к настоящему" и "Возможности сотрудничества в тюркском мире".

