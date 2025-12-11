Минтранс Узбекистана сообщил о масштабных планах по развитию Среднего коридора (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ — Для Узбекистана как страны, не имеющей прямого выхода к морю, сотрудничество с Азербайджаном имеет критически важное значение для обеспечения доступа к мировым рынкам.

Об этом Trend сказал источник в министерстве транспорта Узбекистана.

По его словам, в последние годы транспортно-логистическое сотрудничество между Узбекистаном и Азербайджаном развивается динамично и приобрело стратегический характер. Оба государства придают особое значение развитию Среднего коридора - Транскаспийского международного транспортного маршрута, который обеспечивает кратчайший и безопасный путь между Азией и Европой через Каспийское море.

"На сегодня действует обширная договорно-правовая база сотрудничества: подписано порядка 200 двусторонних документов, формирующих прочную основу для дальнейшего развития экономических и транспортных связей", - отметил источник.

Он подчеркнул, что, исходя из достигнутого прогресса, перед сторонами стоят масштабные планы по дальнейшему развитию транспортного коридора..

"Министерство транспорта Узбекистана в тесном взаимодействии с азербайджанскими коллегами работает над устранением инфраструктурных "узких мест", цифровизацией и упрощением процедур на транзитных маршрутах, а также над согласованием выгодных тарифных условий", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что Средний коридор - это транспортно-торговый маршрут, соединяющий Азию и Европу и проходящий через несколько стран региона

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, проходит через Азербайджан, Грузию и Турцию, прежде чем достичь Европы. Средний коридор обеспечивает сухопутное соединение, связывающее восточные регионы Азии, включая Китай, с Европой, обходя более длинные морские маршруты.