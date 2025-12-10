Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Венгрию

Политика Материалы 10 декабря 2025 18:39 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов сегодня отправился с рабочим визитом в Венгрию.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел.

В рамках визита на 11 декабря запланировано третье заседание Азербайджано-венгерского стратегического диалога, а также встречи министра Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто и другими высокопоставленными должностными лицами.

