Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Венгрию

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов сегодня отправился с рабочим визитом в Венгрию.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел.

В рамках визита на 11 декабря запланировано третье заседание Азербайджано-венгерского стратегического диалога, а также встречи министра Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто и другими высокопоставленными должностными лицами.

