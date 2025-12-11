Назван объем экспорта нефти из Азербайджана в Данию за январь-октябрь

БАКУ /Trend/ - В январе–октябре этого года из Азербайджана в Данию было экспортировано 88,2 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 49,7 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

В прошлом году экспорт азербайджанской нефти в Данию не осуществлялся.

Следует отметить, что в январе-октябре 2025 года Азербайджан экспортировал около 20,8 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов на сумму свыше 10,9 миллиарда долларов.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, этот показатель в денежном выражении уменьшился на 1,9 миллиарда долларов (15%), а по объёму вырос на 182,6 тысячи тонн (0,9%).