Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан

Трое азербайджанских боксёров вышли в полуфинал чемпионата мира в Дубае

Азербайджан Материалы 11 декабря 2025 04:45 (UTC +04:00)
Трое азербайджанских боксёров вышли в полуфинал чемпионата мира в Дубае

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - В Дубае (ОАЭ) продолжается чемпионат мира по боксу среди мужчин.

Как сообщает Trend, по итогам очередного дня соревнований трое представителей сборной Азербайджана вышли в полуфинал.

Субхан Мамедов (до 48 кг) уверенно победил Шодиёржона Меликузиева из Узбекистана и вошёл в четвёрку сильнейших.

В весовой категории до 92 кг Махаммад Абдуллаев одержал победу над туркменским боксёром Довлатом Исламовым и также прошёл в полуфинал.

В этой же категории Альфонсо Домингес выиграл у молдавского спортсмена Андрея Заплитного, обеспечив национальной команде третью победу за день и продолжив борьбу за медали.

Чемпионат мира завершится 13 декабря.

Лента

Лента новостей

Читать все новости