Трое азербайджанских боксёров вышли в полуфинал чемпионата мира в Дубае

БАКУ/ Trend/ - В Дубае (ОАЭ) продолжается чемпионат мира по боксу среди мужчин.
Как сообщает Trend, по итогам очередного дня соревнований трое представителей сборной Азербайджана вышли в полуфинал.
Субхан Мамедов (до 48 кг) уверенно победил Шодиёржона Меликузиева из Узбекистана и вошёл в четвёрку сильнейших.
В весовой категории до 92 кг Махаммад Абдуллаев одержал победу над туркменским боксёром Довлатом Исламовым и также прошёл в полуфинал.
В этой же категории Альфонсо Домингес выиграл у молдавского спортсмена Андрея Заплитного, обеспечив национальной команде третью победу за день и продолжив борьбу за медали.
Чемпионат мира завершится 13 декабря.