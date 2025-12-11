Трое азербайджанских боксёров вышли в полуфинал чемпионата мира в Дубае

БАКУ/ Trend/ - В Дубае (ОАЭ) продолжается чемпионат мира по боксу среди мужчин.

Как сообщает Trend, по итогам очередного дня соревнований трое представителей сборной Азербайджана вышли в полуфинал.

Субхан Мамедов (до 48 кг) уверенно победил Шодиёржона Меликузиева из Узбекистана и вошёл в четвёрку сильнейших.

В весовой категории до 92 кг Махаммад Абдуллаев одержал победу над туркменским боксёром Довлатом Исламовым и также прошёл в полуфинал.

В этой же категории Альфонсо Домингес выиграл у молдавского спортсмена Андрея Заплитного, обеспечив национальной команде третью победу за день и продолжив борьбу за медали.

Чемпионат мира завершится 13 декабря.