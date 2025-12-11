Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Кении Уильяма Самои Руто

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Кения Уильяму Самои Руто.

Как сообщает в четверг Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Кения.

Нынешний уровень развития азербайджано-кенийских отношений вызывает удовлетворение. Мы придаем большое значение развитию наших межгосударственных связей, имеющих большой потенциал, расширению сотрудничества в различных сферах, в частности в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности и других областях.

С самыми приятными впечатлениями вспоминаю нашу встречу с Вами в сентябре в Нью-Йорке, прошедшую в атмосфере искренности и взаимного доверия. Верю, что в интересах наших народов мы, используя имеющиеся возможности, совместными усилиями добьемся укрепления дружеских отношений, углубления взаимовыгодного сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – постоянного благополучия и процветания".