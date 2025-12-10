Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку — Братислава

Транспорт Материалы 10 декабря 2025 15:44 (UTC +04:00)
Фото: AZAL

БАКУ/Trend/ - Состоялась рабочая встреча между руководством ЗАО «Azerbaijan Airlines», входящей в состав AZCON Holding и венгерской авиакомпанией Wizz Air по вопросам расширения маршрутной сети между Азербайджаном и странами Центральной и Восточной Европы, сообщает в среду Trend со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.

В ходе встречи были обсуждены открытие прямых рейсов Баку — Братислава (Словакия), а также включение направлений Бухарест (Румыния) и Варшава (Польша) в маршрутную сеть. Стороны также рассмотрели возможности выполнения рейсов Wizz Air из региональных аэропортов Азербайджана и оценили потенциальные модели базирования. Такой подход создаёт новый импульс для развития туризма, деловой мобильности и укрепления международных связей в регионах страны.

В ближайшее время планируется начать выполнение рейсов. На первом этапе предполагается осуществление полётов по направлениям Братислава, Бухарест и Варшава.

ЗАО «Azerbaijan Airlines» и авиакомпания Wizz Air, добившись реального прогресса в вопросе открытия новых маршрутов, продолжат активное обсуждение последующих этапов сотрудничества. Целью является формирование более широкой, конкурентоспособной и доступной маршрутной сети, что будет способствовать дальнейшему укреплению позиций Азербайджана в сфере гражданской авиации как на региональном, так и на глобальном уровне.

