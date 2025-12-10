Зрители погрузились в атмосферу мечтательности, или "Послеполуденный отдых фавна" в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, который подарил слушателям вечер высокого музыкального искусства. Программа прошла под управлением художественного руководителя и главного дирижёра, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова, сообщает Trend Life.

Концерт открылся прелюдией Клода Дебюсси "Послеполуденный отдых фавна". Оркестр тонко передал импрессионистские краски произведения, погрузив зал в атмосферу покоя и мечтательности. Характерный музыкальный язык Дебюсси позволил слушателям на время перенестись в мир фантазий.

Далее в исполнении виртуозного пианиста Юрия Саюткина прозвучал редкий Концерт № 4 для фортепиано с оркестром для левой руки си-бемоль мажор op. 53 Сергея Прокофьева.

Музыкальный вечер завершился исполнением оркестровой версии балета Игоря Стравинского "Петрушка". Яркая и насыщенная музыка композитора была встречена бурными аплодисментами.

Концерт запомнился оригинальностью репертуара и высоким уровнем исполнения.

