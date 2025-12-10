Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

Обсуждены вопросы дальнейшего расширения партнерства SOCAR и Saipem (ФОТО)

Энергетика Материалы 10 декабря 2025 15:40 (UTC +04:00)
Обсуждены вопросы дальнейшего расширения партнерства SOCAR и Saipem (ФОТО)
Фото: Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Обсуждены вопросы дальнейшего расширения партнерства Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (SOCAR) и Saipem.

Как сообщает Trend со ссылкой на SOCAR, обсуждения состоялись в ходе встречи 10 декабря президента SOCAR Ровшана Наджафа с главным исполнительным директором и генеральным менеджером компании Saipem S.p.A. Алессандро Пулити.

В ходе встречи была выражена удовлетворенность сотрудничеством между SOCAR и Saipem S.p.A., обсуждены потенциальные возможности сотрудничества по проектам, реализуемым Saipem S.p.A. в Азербайджане.

Кроме того, стороны обменялись мнениями относительно дальнейших шагов, которые будут способствовать расширению взаимного партнерства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Обсуждены вопросы дальнейшего расширения партнерства SOCAR и Saipem (ФОТО)
Обсуждены вопросы дальнейшего расширения партнерства SOCAR и Saipem (ФОТО)
Обсуждены вопросы дальнейшего расширения партнерства SOCAR и Saipem (ФОТО)
Обсуждены вопросы дальнейшего расширения партнерства SOCAR и Saipem (ФОТО)
Обсуждены вопросы дальнейшего расширения партнерства SOCAR и Saipem (ФОТО)
Обсуждены вопросы дальнейшего расширения партнерства SOCAR и Saipem (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости