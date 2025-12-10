«Карабах» вышел вперед в матче с «Аяксом»

БАКУ /Trend/ - В матче 6-го тура основной стадии Лиги чемпионов УЕФА между «Карабахом» и голландским «Аяксом» хозяева поля вышли вперед.
Как сообщает Trend, гол на 47-й минуте забил Матеуш Силва.
Встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова и началась в 21:45. Судейскую бригаду представляет Словения.
22:30
Встреча 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Карабахом» и голландским «Аяксом» завершила первый тайм с равным счетом 1:1, сообщает Trend.
Матч проходит на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова и начался в 21:45. Судейскую бригаду представляет Словения.
22:25
В матче 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Карабахом» и голландским «Аяксом» счет был сравнен.
Как сообщает Trend, гол забил Каспер Долберг.
Встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова и началась в 21:45. Судейскую бригаду матча представляет Словения.
21:58
В матче 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Карабахом» и голландским «Аяксом» первый гол был забит на 10-й минуте.
Как сообщает Trend, автором точного удара стал Камило Дуран.
Встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова и началась в 21:45. Судейскую бригаду матча представляет Словения.
21:45
В Баку проходит матч между командами «Карабах» и «Аякс», проводимый в рамках VI тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Trend, встреча, проходящая на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, началась в 21:45.
Матч обслуживает судейская бригада из Словении.