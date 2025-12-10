«Карабах» вышел вперед в матче с «Аяксом»

БАКУ /Trend/ - В матче 6-го тура основной стадии Лиги чемпионов УЕФА между «Карабахом» и голландским «Аяксом» хозяева поля вышли вперед.

Как сообщает Trend, гол на 47-й минуте забил Матеуш Силва.

Встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова и началась в 21:45. Судейскую бригаду представляет Словения.

22:30

Встреча 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Карабахом» и голландским «Аяксом» завершила первый тайм с равным счетом 1:1, сообщает Trend.

Матч проходит на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова и начался в 21:45. Судейскую бригаду представляет Словения.

22:25

В матче 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Карабахом» и голландским «Аяксом» счет был сравнен.

Как сообщает Trend, гол забил Каспер Долберг.

Встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова и началась в 21:45. Судейскую бригаду матча представляет Словения.

21:58

В матче 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Карабахом» и голландским «Аяксом» первый гол был забит на 10-й минуте.

Как сообщает Trend, автором точного удара стал Камило Дуран.

Встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова и началась в 21:45. Судейскую бригаду матча представляет Словения.

21:45

В Баку проходит матч между командами «Карабах» и «Аякс», проводимый в рамках VI тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Trend, встреча, проходящая на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, началась в 21:45.

Матч обслуживает судейская бригада из Словении.