Азербайджан и Россия провели политконсультации

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Российской Федерации.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов, российскую — заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин. Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений, вопросах повестки дня, а также по международным и региональным темам, представляющим взаимный интерес. Отмечалось, что договоренности, достигнутые на встрече лидеров двух стран в Душанбе 9 октября, служат основой двустороннего политического диалога.

В ходе консультаций обсуждались перспективы сотрудничества в экономической, торговой, гуманитарной и других областях, вопросы взаимодействия в рамках региональных платформ. Российской стороне также была предоставлена подробная информация о процессе двусторонней нормализации между Азербайджаном и Арменией.