Сахиба Гафарова обсудила с лордом Олдердайсом экономическое и межпарламентское сотрудничество

БАКУ /Trend/ - 10-го декабря спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с лордом Олдердайсом, торговым посланником Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии по Азербайджанской Республике.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В ходе встречи было отмечено, что сегодня двустороннее сотрудничество между двумя странами охватывает экономику, торговлю, энергетику, включая возобновляемую энергетику, а также образование, оборонную промышленность и другие области. Подчёркивалась важность высокоуровневых визитов и встреч для развития отношений между двумя странами, и в этой связи упоминалась значимость для повестки двустороннего сотрудничества визита Президента Ильхама Алиева в Соединённое Королевство, а также визита премьер-министра Соединённого Королевства Кира Стармера в нашу страну для участия в СОР29 в прошлом году.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время беседы выразила удовлетворение развитием связей между парламентами двух стран, отметила свой официальный визит в Великобританию в 2022-м году и коснулась значения проведённых в рамках визита встреч и обсуждений для развития межпарламентских отношений. Было сказано, что рабочая группа Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Соединённым Королевством Великобритании и Северной Ирландии – одна из крупнейших. Спикер Сахиба Гафарова также отметила важность встречных визитов и диалога для дальнейшего расширения связей между законодательными органами.

Выразив признательность за встречу, торговый посланник Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии по Азербайджанской Республике лорд Олдердайс отметил развитие сотрудничества между двумя странами в различных сферах и подчеркнул необходимость дальнейшего развития межпарламентских связей.

Он также поделился своими мыслями об исключительно благоприятном геостратегическом положении Азербайджана, его важной роли в функционировании Среднего коридора, возможностях для сотрудничества по новым направлениям и сферам, и значимости проведённой в Азербайджане COP29.

Как отмечалось в беседе, имеется существенный потенциал для дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и Соединённым Королевством Великобритании и Северной Ирландии в сферах экономики, политики, образования, возобновляемой энергетики, в межпарламентской сфере и других областях.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!