В Баку подписан меморандум по безопасности, охране труда и окружающей среды

Общество Материалы 10 декабря 2025 13:26 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - Между Азербайджанской ассоциацией промышленной безопасности, Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и Государственным агентством по охране труда в промышленности и горнодобывающей промышленности подписан трехсторонний Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области безопасности, охраны труда и окружающей среды.

Как сообщает Trend, документ был подписан на III Саммите по промышленной безопасности в Баку.

Меморандум подписали заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Тапдыг Амирасланлы, вице-президент SOCAR по оперативной поддержке, здоровью и безопасности Фуад Мусаев и председатель правления Общественного объединения Азербайджанской ассоциации промышленной безопасности Орхан Халилзаде.

