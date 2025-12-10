Средний коридор ещё больше повышает значимость региона - Сахиль Керимли (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Средний коридор ещё больше повышает значимость региона.

Об этом сказал заместитель генерального директора АМИ Trend, заместитель председателя Аналитического центра Baku Network Сахиль Керимли на панельном заседании "Будущее Кавказа и Среднего коридора: экономика, транспорт и энергетика" в Анкаре, сообщает Trend.

Он подчеркнул, что Кавказский регион является стратегическим мостом между Европой и Азией.

"Глобальные торговые потоки меняются, в мире формируется новый порядок. В этом контексте Средний коридор еще больше повышает значимость региона. Экономическое значение Среднего коридора в первую очередь связано с увеличением товарооборота. Он позволяет быстрее и безопаснее транспортировать товары с Востока на Запад. Страны Южного Кавказа увеличат свой экономический доход как транзитные страны, и объем торговли в регионе расширится", - сказал С. Керимли.

По его словам, развитие портов, железных дорог и таможенных пунктов вдоль коридора также приведёт к созданию новых рабочих мест.

"Региональная интеграция будет усилена, совместные инфраструктурные проекты еще больше расширят экономическое сотрудничество между нашими странами. Южный Кавказ станет центром торговли. Средний коридор играет стратегическую роль в качестве альтернативы как Северному, так и Южному коридорам и снижает риски для международных компаний. Предотвращаются потери времени при транспортировке грузов. Средний коридор короче традиционного морского пути, что сокращает время доставки и транспортные расходы", - отметил С. Керимли.

Он также подчеркнул важную роль Среднего коридора в энергетической безопасности Европы.

"Диверсификация источников энергии является стратегической целью для Европы, и Южный Кавказ — ключевое звено в реализации этой цели. Южный Кавказ и Средний коридор еще больше укрепляют свои стратегические позиции на торговой, транспортной и энергетической карте XXI века. Регион является не только транзитной зоной, но и важной платформой для глобальной экономической безопасности, энергетической диверсификации и международного сотрудничества", - сказал он.

С. Керимли отметил, что развитие инфраструктуры, экономическая интеграция и стабильность являются основными факторами, еще больше повышающими это значение.

"Азербайджан и Турция - два братских государства, которые очень тесно сотрудничают как в политической, так и в экономической сферах. Мы всегда рядом друг с другом", - сказал он.

Отметим, что в Анкаре состоялась панельная дискуссия на тему "Будущее Кавказа и Среднего коридора: экономика, транспорт и энергетика", организованная Центром прикладных и научных исследований тюркского мира при Университете Гази в сотрудничестве с Азербайджанским центром анализа международных отношений и Турецким фондом политических и стратегических исследований (TURKPAV).

В мероприятии участвовали ректор Университета Гази профессор Угур Унал, заместитель главы миссии посольства Азербайджана в Анкаре - советник Эльдар Алиев, председатель комиссии по общественной работе, реконструкции, транспорту и туризму Великого национального собрания Турции, депутат от Партии справедливости и развития из Трабзона Адиль Караисмаилоглу, заместитель председателя Аналитического центра Baku Network Сахиль Керимли, эксперт Азербайджанского центра анализа и международных отношений Фуад Абдуллаев, редактор Азербайджанского государственного телевидения Махир Гарибов и др.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!