Казахстан согласовал перенаправление объемов нефти через Баку -Тбилиси - Джейхан

АСТАНА /Trend/ - Казахстан согласовал возможности переориентации потока в 58 тысяч тонн нефти из системы нефтепроводов Каспийского Трубопроводного Консорциум (КТК) через порт Актау в направлении Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Казтрансойл.

"Увеличение объемов поставок нефти по экспортным направлениям в декабре 2025 года по сравнению с первоначальным графиком транспортировки, утвержденным министерством энергетики Республики Казахстан, составляет: Атырау – Самара – на 232 тыс. тонн; Китай – на 72 тыс. тонн; порт Актау (в направлении Баку – Тбилиси – Джейхан) – на 58 тыс. тонн", - говорится в сообщении ведомства.

В компании отметили, что поставки были согласованны с международными партнерами и грузоотправителями.

Дополнительно в течение декабря 2025 года компания предоставит нефтедобывающим компаниям возможности по временному размещению нефти в резервуарном парке на ответственное хранение.

Напомним, что 29 ноября в 06:06 по времени Астаны объекты морской инфраструктуры КТК в районе порта города Новороссийск были атакованы безэкипажными плавсредствами. В результате атаки выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения. Агрегат выведен из строя до проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ.

КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2024 г. составил около 63 миллионов тонн нефти.