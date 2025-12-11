Азербайджан избран в комиссии ООН по народонаселению и социальному развитию

БАКУ/ Trend/ - 10 декабря 2025 года в Нью-Йорке на выборах в ООН Азербайджанская Республика была избрана членом Комиссии ООН по народонаселению и развитию (КНР) на период 2026–2030 годов и Комиссии по социальному развитию (КСО) на период 2025–2029 годов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Обе комиссии являются функциональными органами ЭКОСОС, главного органа ООН по экономическим и социальным вопросам. В настоящее время Азербайджан также входит в состав ЭКОСОС на период 2025–2027 годов.

КНР занимается формированием международных подходов к демографическим изменениям, миграции, урбанизации и устойчивому развитию. КСО сосредоточена на социальной политике, системах социальной защиты, правах уязвимых групп населения и повышении уровня благосостояния.

Участие Азербайджана в этих комиссиях создаст возможности для продвижения национальных приоритетов в сфере реформ социальной защиты, инноваций в государственных услугах, искоренения бедности и улучшения благосостояния населения на международной арене, а также укрепит сотрудничество с ООН.