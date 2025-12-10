ТуранБанк подписал соглашение о предоставлении возобновляемой кредитной линии на сумму 8 миллионов долларов США с Азиатским банком развития

Программа Азиатского банка развития по финансированию торговли и цепочек поставок (ADB TSCFP) одобрила увеличение общего лимита кредитных гарантий для ТуранБанка до 8 миллионов долларов США. Это стало очередной важной вехой в долгосрочном сотрудничестве между ТуранБанком и ADB TSCFP и отражает растущее доверие международных финансовых институтов к стратегическому развитию банка, его практике управления рисками и операционным возможностям.

Новая возобновляемая кредитная линия, предоставленная ADB TSCFP ТуранБанк, облегчит импортно-экспортные операции, а также расширит доступ к финансовым ресурсам для предприятий, работающих, в частности, в не нефтяном секторе. Выделенные средства направлены на устранение существующих рыночных разрывов, а также на поддержку инициатив, ориентированных на укрепление и диверсификацию национальной экономики.

Соглашение соответствует стратегии ТуранБанка по укреплению сотрудничества с авторитетными международными финансовыми институтами, привлечению новых источников финансирования и поддержке ключевых секторов экономики Азербайджана. Банк продолжает уделять внимание предоставлению высококачественных финансовых услуг, развитию инновационных банковских решений и содействию устойчивому экономическому развитию страны.

Об Азиатском банке развития (ADB)

ADB — это многосторонняя организация развития, которая способствует экономическому росту, сокращению бедности и развитию регионального сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Банк поддерживает развитие частного сектора и стабильность финансового сектора, сотрудничая с ведущими финансовыми институтами.

О ТуранБанк

Основанный в 1992 году, ТуранБанк является одним из ведущих финансовых институтов Азербайджана, предоставляющим широкий спектр банковских услуг для корпоративных, розничных малых и средних предприятий. Банк придает особое значение поддержке предпринимательства, финансированию реального сектора и установлению партнерских отношений с международными фондами развития.

