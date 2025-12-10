Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

ЦБА о сроках принятия следующих решений по процентной ставке

Экономика Материалы 10 декабря 2025 16:19 (UTC +04:00)
ЦБА о сроках принятия следующих решений по процентной ставке

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - График обнародования решений Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по параметрам процентного коридора на 2026 год будет опубликован до конца года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Отметим, что ранее решением правления ЦБА все параметры процентного коридора были снижены на 0,25 процентных пункта. Учетная ставка снижена до 6,75%, нижний предел процентного коридора - до 5,75%, верхний предел процентного коридора - до 7,75%.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости