ЦБА о сроках принятия следующих решений по процентной ставке

БАКУ /Trend/ - График обнародования решений Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по параметрам процентного коридора на 2026 год будет опубликован до конца года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Отметим, что ранее решением правления ЦБА все параметры процентного коридора были снижены на 0,25 процентных пункта. Учетная ставка снижена до 6,75%, нижний предел процентного коридора - до 5,75%, верхний предел процентного коридора - до 7,75%.

