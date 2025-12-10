Американская компания планирует предоставлять услуги по антикоррозийной обработке на НПЗ имени Гейдара Алиева

БАКУ /Trend/ - Американская компания Zerust Integrity Solutions планирует предоставлять услуги по антикоррозийной обработке на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева.

Об этом сегодня сказал Trend руководитель компании по Каспийскому региону Руслан Джафаров в рамках мероприятия Asset Integrity & Corrosion and Coatings Conference, прошедшего в Баку.

Он рассказал о деятельности компании в Азербайджане.

"Zerust Integrity Solutions работает в Азербайджане более пяти лет. Головной офис нашей компании находится в США, и мы поставляем нашу продукцию и оказываем услуги в 70 странах.

Наша основная деятельность — предотвращение коррозии на заводах и предприятиях с помощью химических стредств, что позволюяет увеличивать срок службы этих предприятий до 10 лет", - сказал он.

Представитель компании отметил, что деятельность компании на терминале в Сангачале связана с участием в стратегически важных проектах в Азербайджане, и подчеркнул, что в настоящее время рассматривается ряд предложений.

"В настоящее время мы предоставляем услуги по антикоррозийной обработке на нескольких нефтегазовых платформах страны. Мы проводим совместные встречи с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR). В ходе переговоров мы обсуждаем предоставление нашей продукции и услуг на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева и его дочерних предприятиях в следующем году", - сказал Р.Джафаров.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!