Экосистема Bir подвела итоги прошлого месяца нововведениями

Первая цифровая экосистема Кавказа Bir продолжает делать повседневную жизнь своих пользователей проще. В минувшем месяце экосистема представила сразу несколько новшеств: от транспортных услуг до цифровых платежей.

Новый этап в системе общественного транспорта с Birbank

Благодаря инициативе и технологической поддержке Birbank пассажиры Бакинского метрополитена теперь могут оплачивать проезд бесконтактными банковскими картами (NFC) любого банка. Решение, внедрённое совместно с BakıKart, охватывает не только клиентов Kapital Bank, но и весь банковский сектор, предоставляя всем пользователям удобную возможность бесконтактной оплаты.

Кроме того, новая система поддерживает платежи через Apple Pay, Google Pay, а также оплату через Birbank, BakıKart и m10, обеспечивая пассажирам максимальное удобство и свободу выбора. В ближайшее время планируется расширить возможность NFC‑оплаты и на маршрутные автобусы.

Оплата такси с Bir Bonus стала ещё выгоднее

Экосистема Bir продолжает расширять партнёрскую сеть, позволяя пользователям использовать накопленные бонусы в большем числе сервисов. С прошлого месяца владельцы Bir Bonus могут оплачивать поездки в Yango, используя свои бонусы. Для этого достаточно зарегистрироваться в приложении Yango с помощью Bir ID и активировать бонусный кабинет.

Пользователи могут оплатить поездку бонусами – до 90% от её стоимости. Каждый бонус приравнивается к одному манату, а текущий баланс отображается прямо в приложении Yango. Партнёрство между экосистемой Bir и Yango делает повседневную жизнь клиентов ещё удобнее и значительно расширяет сферу использования бонусов, добавляя дополнительную ценность их времени и бюджету.

Удобные платежи в Birmarket через Google Pay и Apple Pay

Теперь пользователи Birmarket могут оплачивать покупки ещё быстрее и удобнее. Благодаря новому обновлению платежи можно совершать через Google Pay или Apple Pay без необходимости вводить данные банковской карты вручную.

Цифровое голосование через m10

В приложении m10 появилась функция цифрового голосования. Впервые она была реализована в рамках сотрудничества с проектом «Kəlmə-kəlməyə», открыв новую страницу в сфере шоу-индустрии. Любители словесного искусства теперь могут поддержать своего участника, проголосовав непосредственно через m10.

Оплата в m10 сохранённой банковской картой

Ещё одно удобство для пользователей m10: даже при низком или нулевом балансе они могут совершать платежи и переводы напрямую, используя сохранённую банковскую карту.

Экосистема Bir объединяет под единым брендом ведущие марки страны – Birbank, Birmarket, m10 и MilliÖn. Одновременно экосистема сотрудничает со стратегическими партнёрами, такими как Trendyol Азербайджан и BakıKart, расширяя сферу своего влияния и обогащая клиентский опыт. Благодаря этой интеграции пользователи могут совершать QR-платежи в сети партнёров и в общественном транспорте, оформлять покупки в рассрочку в Birmarket с помощью Birbank, оплачивать товары на платформе Trendyol Азербайджан с использованием карт рассрочки Birbank, а также пользоваться единой бонусной программой и множеством других инновационных решений. Весь спектр этих возможностей строится на четырёх ключевых концепциях экосистемы – Единый вход, Единый бонус, Единый платёж и Единая кредитная платформа. Такой подход обеспечивает клиентам быстрый, удобный, выгодный и безопасный сервис.