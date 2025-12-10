Азербайджан обладает широкими перспективами развития энергоэффективности - эксперт

БАКУ/Trend/ - Азербайджан обладает широкими перспективами развития энергоэффективности.

Как сообщает Trend, об этом заявил руководитель отдела управления интеграциями Energizer Azerbaijan Сулейман Сулейманов в своем выступлении на конференции Asset Integrity & Corrosion and Coatings Conference, проходящей в Баку.

По его словам, анализ энергетического рынка страны за последние годы показывает, что энергоэффективность, энергетический мониторинг и устойчивое развитие становятся следующим важным этапом:

«Компании, работающие в сфере энергоснабжения и аренды сосредоточились на более эффективном использовании существующих ресурсов. В рамках тендера, объявленного Министерством энергетики в прошлом году, были запланированы энергетические аудиты в бытовом и промышленном секторах, включая заводы. Для этого были собраны данные более чем с 40 предприятий с высоким энергопотреблением, и в некоторых из них в качестве пилотного проекта был проведен детальный энергетический аудит.

Проведенный анализ показал, что в стране существует значительный потенциал в области энергоэффективности. В настоящее время ведется работа над проектами в направлении когенерации совместно с Министерством энергетики».

Он также подчеркнул, что, помимо этого, обеспечивается участие местных компаний в проекте технической помощи по декарбонизации систем отопления и интеграции возобновляемых источников энергии, финансируемом Азиатским банком развития. Эксперт также отметил, что энергоэффективность, в отличие от проектов возобновляемой энергетики, не является визуально осязаемой областью:

«Хотя солнечные или ветровые электростанции можно увидеть физически, результаты энергоэффективности проявляются скорее в виде снижения потребления и экономичного использования ресурсов. При этом, в то время как проекты возобновляемой энергетики обычно требуют высоких капиталовложений, энергоэффективность достигается за счет надлежащего анализа и оптимизации существующей инфраструктуры».

«Проекты, реализуемые в рамках государственно-частного партнерства, способствуют развитию энергоэффективности, и планируется продолжить работу в этом направлении», — добавил С. Сулейманов.

