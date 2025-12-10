Президент Ирана едет в Астану - станет ли визит новым прорывом в двусторонних отношениях?

БАКУ /Trend/ - Астана готовится к визиту Президента Ирана Масуда Пезешкиана, и именно транспортная сфера обещает стать важной, если не ключевой, темой переговоров. Казахстан и Иран являются участниками восточной ветви международного транспортного коридора “Север-Юг”, который соединяет Россию и Центральную Азию с портами Персидского залива и Индией. В 2024 году Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан подписали дорожную карту по синхронному развитию маршрута на 2024-2025 годы. Реализация мер предполагает увеличение пропускной способности коридора до 15 миллионов тонн к 2027 году и до 20 миллионов тонн к 2030-му.

Однако, несмотря на поступательное развитие транспортного сотрудничества, в нем сохраняется ряд нерешенных вопросов. В частности, представитель ЭСКАТО Ажар Жаймурзина Дюкрест ранее заявила в интервью Trend, что необходимы переоценка “узких мест” на маршруте “Север-Юг” и устранение ограничений, накопившихся за последние годы.

Министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев накануне на брифинге сообщил, что готовится встреча с иранским коллегой, в ходе которой Астана намерена поднять тему захода иранских судов в казахстанские порты. Этот вопрос осложняется международными санкциями, наложенными на Иран. Ограничения, в том числе со стороны США, создают риски для использования иранских судов в международной торговле, что напрямую отражается на логистике в Каспийском регионе.

Дополнительным вызовом для регионально связности остается экологическая ситуация: устойчивое снижение уровня Каспийского моря резко сократило возможности казахстанских портов Актау и Курык - суда могут загружаться лишь на 30% от своей вместимости. Проблема затрагивает и Иран, что делает ее важной темой для двустороннего обсуждения.

Казахстан активно расширяет свое присутствие в южных портах Ирана. Астана заинтересована в создании логистического центра в районе Бандар-Аббаса, а в мае 2025 года казахстанские железнодорожные грузоперевозчики заявили о планах строительства терминала и логистического хаба в порту Шахид-Реджаи. Стороны также не раз выражали заинтересованность в усилении сотрудничества в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута. Эти проекты направлены на укрепление позиций Казахстана в международной транспортной сети и повышение транзитного потенциала Центральной Азии.

Важным фактором развития торговли стало и вступившее в силу 15 мая 2025 года Соглашение о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС. Оно обеспечивает Ирану преференциальный доступ к 90% товарной номенклатуры, а средние импортные пошлины для товаров из ЕАЭС снижены с 20% до 4,5%. По данным Бюро национальной статистики Казахстана, за январь-сентябрь 2025 года товарооборот между Казахстаном и Ираном вырос на 44%, достигнув 310,8 миллиона долларов США. Иран остается важным рынком для казахстанского зерна, объем поставок которого в 2024/2025 маркетинговом году составил более 1 миллиона тонн - резкий рост по сравнению с 86 тысячами тонн.

Иран также проявляет интерес к участию в дорожных проектах в Казахстане, что может значительно расширить транспортную инфраструктуру. Казахстан, в свою очередь, готов предоставить инвесторам из Ирана финансовые льготы и инвестиционные гарантии.

Визит Масуда Пезешкиана в Астану может стать поворотным моментом в углублении транспортного партнерства двух стран. Устранение ограничений, развитие портовой и сухопутной инфраструктуры, а также использование возможностей соглашения о свободной торговле способны вывести сотрудничество на новый уровень и существенно увеличить грузоперевозки между странами.