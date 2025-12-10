В короткие сроки начнется строительство солнечной электростанции в Джебраиле - Бахтияр Асланбейли

БАКУ /Trend/ - В короткие сроки начнется строительство солнечной электростанции в Джебраиле.

Об этом сегодня заявил вице-президент bp по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли в своем выступлении на III Саммите по промышленной безопасности, состоявшемся в Баку и организованном совместно министерством по чрезвычайным ситуациям, SOCAR и Ассоциацией промышленной безопасности Азербайджана (AISA).

Он отметил, что у bp Azerbaijan имеются новые контракты, связанные с месторождением "Карабах".

"Проекты, связанные со строительством солнечной электростанции "Шафаг", реализуются в соответствии с современными вызовами. Солнечная электростанция в Джебраиле связана с новой сферой, в которой мы ранее не работали в Азербайджане. Эта сфера имеет свои стандарты безопасности", - сказал он.

Б. Асланбейли сообщил, что 20% солнечных панелей уже доставлены в город Джебраил.

"Их стоимость составляет 13 миллионов долларов. Строительство солнечной электростанции в Джебраиле начнется в короткие сроки", - добавил он.

Напомним, что министерство энергетики Азербайджана и bp в июне 2022 года подписали исполнительное соглашение о сотрудничестве в области оценки и реализации проекта строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Зангилан-Джебраильской зоне.

20 сентября 2023 года bp, SOCAR и Азербайджанская инвестиционная компания (AIC) заключили соглашение, в котором подтвердили готовность участвовать в проекте по строительству солнечной электростанции.

19 октября 2023 года энергетическая компания Shafaq (Jabrayil) Solar Limited, созданная для реализации этого проекта, открыла свое представительство в Азербайджане.

