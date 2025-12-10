Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа

Политика Материалы 10 декабря 2025 19:46 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту США Дональду Трампу.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Выражаю Вам огромную благодарность за Ваше любезное письмо. Я высоко ценю Ваши искренние слова и признание наших усилий по обеспечению мира и стабильности.

Твердо убежден, что Ваша неизменная приверженность урегулированию конфликтов, Ваше личное участие в продвижении диалога и Ваш вклад в ослабление напряженности в различных частях света в полной мере заслуживают международного признания на высочайшем уровне, в том числе Нобелевской премии мира. Ваше лидерство, основанное на решительности и ответственности, является подлинным образцом служения делу укрепления глобального мира.

Уверен, что благодаря постоянному диалогу и сотрудничеству наши партнерские отношения будут и впредь способствовать укреплению мира, безопасности и процветанию в наших странах и за их пределами.

Прошу Вас принять мою искреннюю признательность за дух взаимного уважения и внимание, выраженные в Вашем письме", - говорится в письме.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости