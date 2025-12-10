Не упустите последнюю выгодную ставку этого года!

В Yelo Bank продолжается выгодная акция по выдаче наличных кредитов. В честь наступающего Нового года клиентам предлагаются кредиты наличными всего от 9% годовых. Максимальная сумма кредита составляет 50 000 манатов, а срок погашения — до 59 месяцев. Для кредитов в размере до двенадцатимесячных зарплат поручители не требуются.

Эта акция является хорошей возможностью реализовать новогодние планы или перенести свои кредиты из других банков в Yelo Bank.

Более того, это последнее специальное предложение по процентным ставкам в этом году! Оформить кредит можно в любом филиале Yelo Bank или подать онлайн-заявку через приложение Yelo и получить одобрение всего за 2 минуты. Закажите онлайн: https://ylb.az/online-kredit.

Акция действует до 30 декабря 2025 года.

Каким образом определяется лимит и срок предоставления кредитных средств? По этому и другим вопросам звоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



Yelo Bank – Яркий Банкинг!