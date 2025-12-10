Задержаны граждане Азербайджана, совершившие тяжкие преступления по заданию иностранных спецслужб (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На основании полученной информации о создании незаконных вооружённых формирований из граждан Азербайджана, а также использовании этих лиц иностранными спецслужбами в разведывательно-диверсионных, террористических и подрывных целях, были проведены комплексные следственные мероприятия.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Службы государственной безопасности.

Отмечается, что в результате принятых соответствующих мер были выявлены и разоблачены граждане Азербайджана, которые за пределами страны участвовали в организации деятельности незаконного вооружённого формирования, а также были вовлечены в слежку за официальными лицами иностранного государства и другие преступные деяния.

После установления местонахождения за рубежом подозреваемого в совершении указанных преступлений Мамедова Амида Самеддин оглу (1995 г.р.), он был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий, доставлен в Азербайджан и привлечён к следствию.

Также были задержаны и привлечены к уголовной ответственности Сафаров Нурлан Ильхам оглу (1997 г.р.) и Исрафилов Эдик Наби оглу (1983 г.р.), подозреваемые в совершении этих преступлений.

Указанные лица обвиняются по статьям 12.1, 279.1 Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики (участие за пределами страны в деятельности вооружённых формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджана), и по решению суда в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста. Общественности будет предоставлена дополнительная информация о продолжающихся мерах и других лицах, привлеченных к ответственности.

