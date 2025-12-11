Делегация ТЮРКПА обсудила с офисом ОТГ в Будапеште сотрудничество и совместные инициативы (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В рамках официального визита в Венгрию делегация во главе с генеральным секретарем ТЮРКПА, послом Рамилем Хасаном, встретилась в Будапеште с послом Балажем Хендриксом, исполнительным директором офиса Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на аккаунт ТЮРКПА в X.

В ходе встречи стороны обсудили совместное сотрудничество государств-членов ТЮРКПА и ОТГ, гармонизацию законодательных рамок, ратификацию решений ОТГ в национальных парламентах и перспективы организации конференций, семинаров и панельных дискуссий в 2026 году в рамках инициативы «Центральный коридор» и Габальской декларации ОТГ.

Особое внимание было уделено реализации краткосрочных программ стажировок, обмену опытом между дипломатическим персоналом ТЮРКПА и Европейской миссией ОТГ, а также укреплению сотрудничества для выполнения политических решений и деклараций стран-участниц.

Посол Рамиль Хасан поблагодарил за тёплый приём и подчеркнул важность стратегического сотрудничества тюркских государств, предложив активное участие Будапештской делегации ОТГ в деятельности ТЮРКПА. В свою очередь, Балаж Хендрикс отметил приверженность принципу «открытых дверей» и подчеркнул значимость совместной работы для достижения долгосрочных целей, изложенных в документе «Турецкое видение мира – 2040», а также важность программ обмена и сотрудничества в энергетическом секторе.

Встреча прошла при участии заместителей генерального секретаря ТЮРКПА Талгата Адуова и Мухаммета Альпера Хаяли, секретаря Комиссии Айнуры Абуталивовой, руководителя протокольной службы Ядигара Мамедова и координатора проектов Будапештского офиса ОТГ Али Киличарслана.