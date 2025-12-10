Кто он - новый ректор Академии юстиции? – досье

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, распоряжением Президента Ильхама Алиева Ровшан Рагим оглу Исмаилов назначен ректором Академии юстиции министерства юстиции.

Trend представляет досье Ровшана Исмаилова.

Ровшан Исмаилов родился в 1971 году. В 1994 году с отличием окончил Бакинский государственный университет по специальности "юриспруденция". В 2000 году в Одесской национальной юридической академии получил ученую степень кандидата юридических наук по специальности "конституционное право". В 2002 году прошел научно-практическую программу в Университете Индианы, США. В 2005 году занимался научно-исследовательской деятельностью в рамках программы "Fulbright" в том же университете.

В 1995 году был членом рабочей группы Комиссии по подготовке проекта новой Конституции Азербайджанской Республики, в 2006-2010 годах - членом Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики, в 2010-2025 годах - судьей Конституционного суда Азербайджанской Республики. Также Ровшан Исмаилов с 1994 года работал преподавателем, старшим преподавателем, доцентом кафедры конституционного права Бакинского государственного университета.

Ровшан Исмаилов имеет богатый опыт исследования правовых норм, оценки их конституционности, разработки и преподавания учебных программ по различным направлениям конституционного права, академического планирования и проведения научных исследований.

Удостоен почетного звания "Заслуженный юрист" в 2018 году, награжден юбилейной медалью Азербайджанской Республики "100-летие Азербайджанской Демократической Республики (1918-2018)" в 2019 году и юбилейной медалью Азербайджанской Республики "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)" в 2024 году.

