Ведется работа по совершенствованию Трудового кодекса Азербайджана

Общество Материалы 10 декабря 2025 15:27 (UTC +04:00)

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - На протяжении многих лет ведется работа по совершенствованию Трудового кодекса.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев во время обсуждения проекта закона о внесении поправок в Трудовой кодекс на сегодняшнем заседании комитета.

"Мы на пороге разработки и принятия нового Трудового кодекса", - сказал он.

Председатель комитета подчеркнул, что в обсуждаемый сегодня Трудовой кодекс и еще 17 законодательных актов предлагается внести 457 поправок.

