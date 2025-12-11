Fitch повысило прогноз по рейтингу грузинской лизинговой компании TBC Leasing

БАКУ/ Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (IDR) JSC TBC Leasing (TBCL), лизинговой компании, входящей в группу TBC Bank (один из крупнейших банков Грузии), с негативного на стабильный и подтвердило рейтинг на уровне BB, сообщает Trend со ссылкой на Fitch Ratings.

Отмечается, что рейтинг поддержки акционера (SSR) также подтвержден на уровне BB.

"По мнению Fitch, готовность TBC Bank оказывать поддержку TBCL является высокой, что отражается в полном владении, общем брендировании, интеграции, истории поддержки капиталом и ликвидностью, а также высоких репутационных рисках в случае дефолта дочерней компании. Потенциальная поддержка является управляемой для TBC Bank, учитывая небольшой масштаб дочерней компании: на TBCL приходится менее 2% капитала и чистой прибыли TBC Bank. Стабильный прогноз по IDR TBCL отражает аналогичный прогноз по материнскому банку", - говорится в информации.

Как отмечает Fitch Ratings, отказ от поддержки TBCL нанес бы существенный репутационный ущерб TBC Bank среди его ключевых кредиторов, что могло бы подорвать бизнес-модель и потенциал роста банка.

"Иностранные кредиторы TBCL в значительной степени совпадают с международными финансовыми организациями (IFIs) и инвесторами, у которых TBC Bank привлекает значительную часть собственного оптового финансирования.

Самостоятельный кредитный профиль TBCL не определяет его IDR, поскольку ограничен монолинейной бизнес-моделью, относительно слабым качеством активов, высоким аппетитом к риску и значительной толерантностью к высокому уровню долговой нагрузки.

TBCL работает исключительно в Грузии, где компания является лидером рынка (на конец первого полугодия 2025 года: 86% доли). Компания преимущественно предоставляет финансовый лизинг малым и средним предприятиям и корпоративным клиентам (включая клиентов TBC Bank), а также, в меньшей степени, микробизнесу и физическим лицам", - сообщают аналитики.

Согласно информации, на TBCL приходится менее 2% активов TBC Bank, однако её значимость в продуктовой линейке материнской группы увеличивается в последние годы.