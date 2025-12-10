Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Общество Материалы 10 декабря 2025 18:43 (UTC +04:00)
В Азербайджане с определенных выплат сотрудникам дипслужбы не будут удерживаться алименты

Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Внесены поправки в "Виды получаемых родителями в манатах или зарубежной валюте заработной платы и (или) других доходов, с которых удерживаются алименты".

Как сообщает Trend, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, алименты не будут удерживаться из необлагаемых налогом выплат и других обязательных платежей, производимых сотрудникам дипломатической службы, работающим в дипломатической миссии или консульстве Азербайджанской Республики.

