Утвержден порядок проведения аттестации сотрудников дипслужбы

БАКУ /Trend/ - Утвержден «Порядок проведения аттестации сотрудников дипломатической службы».

Как сообщает Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, сотрудник может быть аттестован после не менее одного года постоянной службы на соответствующей дипломатической должности. Аттестация сотрудников проводится не чаще одного раза в пять лет, при этом учитываются результаты оценки их служебной деятельности.

Сотрудник, проходящий службу в дипломатическом представительстве или консульстве, будет аттестован после отзыва на ротационной основе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!