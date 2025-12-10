Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Утвержден порядок проведения аттестации сотрудников дипслужбы

Общество Материалы 10 декабря 2025 18:54 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Утвержден «Порядок проведения аттестации сотрудников дипломатической службы».

Как сообщает Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, сотрудник может быть аттестован после не менее одного года постоянной службы на соответствующей дипломатической должности. Аттестация сотрудников проводится не чаще одного раза в пять лет, при этом учитываются результаты оценки их служебной деятельности.

Сотрудник, проходящий службу в дипломатическом представительстве или консульстве, будет аттестован после отзыва на ротационной основе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости