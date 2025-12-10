Знаменитая иранская актриса и режиссёр Ники Керими поделилась опытом с молодыми режиссёрами в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "В эпоху социальных сетей снимать кино стало очень сложно", - сказал известная актриса и режиссёр иранского кино Ники Керими, прибывшая в Баку в рамках 16-го Бакинского международного кинофестиваля, организованного Центром молодых кинематографистов при поддержке Министерства культуры и Агентства кино Азербайджана. Фестиваль в этом году проводится в рамках международной кинопрограммы Baku Cinema Breeze 2025, входящего в "Культурный фестиваль ОИС: Бакинская Творческая неделя – 2025", сообщает Trend Life.

Говоря о современных проблемах кинематографа, она поделилась своим опытом с молодыми режиссёрами.

"Кино - многослойная сфера. Например, в Голливуде ежегодно снимается огромное количество фильмов, но стоит задуматься, сколько из них добиваются успеха. Мы живём в эпоху, когда создание кино стало доступным каждому. Сегодня любой человек может снять что-то на мобильный телефон и представить это как короткометражный фильм. С одной стороны, процесс настолько упростился, но с другой - кино продолжает сохранять свою сложность. Одним из примеров такого противоречия является социальные сети. Думаю, что с их появлением снимать кино стало труднее. Раньше человек мог в спокойной обстановке писать и снимать то, что хочет. Сегодня же самая большая трудность для молодых - очень трудно сосредоточиться на своей работе. Чувства и мысли творческого человека должны быть оригинальными, но сейчас сохранить эмоциональную оригинальность становится всё сложнее. Я считаю, что молодые режиссёры должны особенно тонко относиться к этому вопросу".

Отметим, что Ники Керими вошла в состав международного жюри фестиваля.

Ники Керими (род. 10 ноября 1971 года, Тегеран) - одна из самых известных актрис, сценаристов и женщин-режиссёров современного иранского кино. Она начала карьеру в конце 1980-х и получила всемирную известность после фильма "Сара" (1993), за который удостоилась престижных наград, включая приз "Лучшей актрисе" на Международном кинофестивале в Токио. С начала 2000-х активно работает как режиссёр. Среди её известных работ: "Одна ночь" (2005), "Всегда" (2014), "Веранда" (2018). Её фильмы неоднократно участвовали в Каннском, Берлинском, Локарнском и других фестивалях. Керими также занимается продюсированием, фотографией и социальными проектами, уделяя особое внимание правам женщин и молодёжи в искусстве. Считается одной из самых влиятельных женщин-иранцев в мировой киноиндустрии.

