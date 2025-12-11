В Азербайджане выросли поступления от взносов обязательного государственного соцстрахования

БАКУ/Trend/ - В январе–ноябре текущего года, на фоне "отбеливания" численности работников и фонда оплаты труда, поступления от взносов обязательного государственного социального страхования составили 5 миллиардов 733,6 миллиона манатов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, поступления из этого источника увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,7%, или 601,3 миллиона манатов.

Отмечено, что поступления от внебюджетных организаций увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3% и составили 3 миллиарда 832,2 миллиона манатов.

