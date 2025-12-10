Утверждена Стратегия развития цифровой экономики на 2026–2029 годы - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Утверждена Стратегия развития цифровой экономики на 2026-2029 годы.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено координировать и контролировать выполнение мер, предусмотренных Стратегией, ежегодно информировать Президента Азербайджанской Республики о ходе выполнения мер, предусмотренных Стратегией, принимать необходимые меры для согласования текущей концепции, стратегии, государственной программы, плана действий и других подобных документов со Стратегией, а также решать другие вопросы, возникающие в связи с настоящим распоряжением.

Кроме того, мониторинг и оценка реализации мер, предусмотренных Стратегией, должны осуществляться Центром анализа экономических реформ и коммуникаций по заказу Кабинета министров Азербайджанской Республики, а министерство финансов Азербайджанской Республики и министерство экономики Азербайджанской Республики должны принимать соответствующие меры для обеспечения необходимых финансовых ресурсов в процессе ежегодного составления государственного бюджета Азербайджанской Республики для финансирования мер, предусмотренных Стратегией.