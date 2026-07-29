Цена на азербайджанскую нефть cнизилась на 4,6%

БАКУ/ Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 4,36 доллара США, или 4,6%, и составила 91,22 доллара за баррель.

Об этом говорится в информации участников нефтяного рынка.

"Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан уменьшилась на 4,59 доллара, или 5%, и составила 86,89 доллара за баррель. Цена сырой нефти марки URALS снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,24 доллара, или 5,7%, и достигла 54,02 доллара за баррель. Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 4,81 доллара, или 5,3%, и достигла 85,74 доллара за баррель", - отмечается в информации.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.

Отметим, что согласно данным Trading Economics, в среду цены на нефть выросли более чем на 4%, приблизившись к отметке 83 доллара за баррель, тем самым прервав трехдневную серию снижения. Отмечается, что причиной роста стали возобновление напряженности на Ближнем Востоке после нескольких дней относительного затишья, а также усиление опасений по поводу возможных перебоев в поставках энергоносителей.

"Вооруженные силы США сообщили, что успешно предотвратили неожиданную попытку нападения Ирана на американских военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке. В то же время поддерживаемые Ираном вооруженные группировки в Ираке второй день подряд атакуют с помощью беспилотников нефтяные объекты в Восточной провинции Саудовской Аравии. Масштабы ущерба, нанесенного в результате атак, пока остаются неизвестными.

На дипломатическом направлении Иран отклонил предложение Омана о совместном контроле над Ормузским проливом по принципу 50/50. Тегеран заявил, что полный контроль над частью маршрутов входа и выхода судов через пролив должен оставаться за Ираном.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным в США, за прошлую неделю запасы сырой нефти в стране сократились на 3,3 миллиона баррелей, что свидетельствует о сохраняющихся ограничениях предложения на мировом нефтяном рынке", - говорится в сообщении.