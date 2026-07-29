Обсуждено сотрудничество Азербайджана и Казахстана по Среднему коридору

БАКУ/Trend/ - Обсуждено сотрудничество Азербайджана и Казахстана по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития и транспорта.

Отмечено, что министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев провел встречу с министром транспорта Казахстана Нурланом Сауранбаевым, председателем правления АО "Самрук-Казына" Нурланом Жакуповым и председателем правления "Казахстанских железных дорог" Елжасом Отыншиевым.

На встрече были обсуждены вопросы расширения сотрудничества по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, в том числе инвестиции в паромные суда, увеличение грузоперевозок автомобильным транспортом, а также проект прокладки подводной волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря.

Также состоялся обмен мнениями по проекту Соглашения о развитии Среднего коридора и проводимой работе в направлении цифровизации коридора.

Напомним, что заместитель министра торговли и интеграции Казахстана Асет Нусупов в эксклюзивном интервью Trend заявил, что взаимосвязанность Казахстана и Азербайджана по Среднему коридору создает уникальную основу для разработки совместных решений на базе искусственного интеллекта.

Замминистра также подчеркнул, что Средний коридор, или Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), за последнее десятилетие стал одним из ключевых стратегических активов Казахстана.

"Цифры наглядно это демонстрируют. В период с 2022 по 2025 год объем грузоперевозок по маршруту вырос более чем в пять раз. По итогам 2025 года общий грузопоток достиг 4-4,5 миллионов тонн. Из них 76 тысяч 900 TEU пришлось на долю контейнерных перевозок, что на 36 процентов больше по сравнению с предыдущим годом", – заявил замминистра.

Он отметил, что в первом квартале 2026 года по этому маршруту проследовало 125 контейнерных поездов. Это на 34,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За тот же период по маршруту Сиань–порт Алят проследовало 85 поездов, что вдвое больше по сравнению с предыдущим годом. Срок доставки по маршруту сократился примерно в два раза – с 28-32 дней до 11-13 дней.

По его словам, невозможно переоценить значение этого коридора с точки зрения казахстанско-азербайджанского сотрудничества. Именно основная часть маршрута в западном направлении проходит через Азербайджан.

Отметим, что Средний коридор — это транспортный и торговый маршрут, соединяющий Азию и Европу и проходящий через ряд стран региона. Это альтернатива традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и проходит через такие страны Центральной Азии, как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, а затем через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, достигая Европы. Средний коридор предлагает сухопутный путь, соединяющий восточные регионы Азии, включая Китай, с Европой в обход более длинных морских путей.